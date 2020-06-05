Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 632 985+124 350

Ликвидация разлива топлива в Норильске осложнена несудоходностью местных рек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На реках в районе разлива нефтепродуктов в Норильске (Красноярский край) невозможно использовать специальный речной транспорт для ликвидации ЧС, что осложняет работы на месте, сообщил в пятницу глава правительства региона Юрий Лапшин.

В РоссииРоссийские спутники зафиксировали места разлива топлива в НорильскеРоссийские спутники зафиксировали места разлива топлива в НорильскеЧитать подробнее

"Ситуация осложняется тем, что реки не имеют судоходный характер. Никакой спецтранспорт подойти туда не может, наземный - только специальный, это гусеничная техника. Это тундра, никаких дорог к этим местам нет, доставка людей и стапельных сил - вездеходами и вертолетом", - сказал Лапшин на сессии краевого заксобрания.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация резервуара, из-за чего на проезжую часть технологической дороги разлились горюче-смазочные материалы и загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск

Новости по теме

Новости

Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться
Авария на ТЭЦ в Норильске

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США
Авария на ТЭЦ в Норильске

Из первого сообщения МЧС об аварии на ТЭЦ Норильска властям региона был неясен масштаб инцидента

Разработанная с участием военных РФ вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям

Авария на ТЭЦ в Норильске

Российские спутники зафиксировали места разлива топлива в Норильске

Российские спутники зафиксировали места разлива топлива в Норильске

Начальника отдела Минпромторга и главу "Нижегородского авиационного общества" арестовали по делу о коррупции

Адепту "Свидетелей Иеговы" в Крыму заменили штраф на шесть лет колонии

Крупнейшие пивовары не будут менять рецептуру из-за смягчения требований к солоду

Крупнейшие пивовары не будут менять рецептуру из-за смягчения требований к солоду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');