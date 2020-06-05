Ликвидация разлива топлива в Норильске осложнена несудоходностью местных рек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На реках в районе разлива нефтепродуктов в Норильске (Красноярский край) невозможно использовать специальный речной транспорт для ликвидации ЧС, что осложняет работы на месте, сообщил в пятницу глава правительства региона Юрий Лапшин.

"Ситуация осложняется тем, что реки не имеют судоходный характер. Никакой спецтранспорт подойти туда не может, наземный - только специальный, это гусеничная техника. Это тундра, никаких дорог к этим местам нет, доставка людей и стапельных сил - вездеходами и вертолетом", - сказал Лапшин на сессии краевого заксобрания.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация резервуара, из-за чего на проезжую часть технологической дороги разлились горюче-смазочные материалы и загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.