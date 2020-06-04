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Российские спутники зафиксировали места разлива топлива в Норильске

Российские спутники зафиксировали места разлива топлива в Норильске
Фото: Пресс-служба Морспасслужбы/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" опубликовал космические снимки мест разлива топлива в Норильске, фотографии размещены в твиттере госкорпорации.

На трех снимках, сделанных российским спутником "Ресурс-П" в четверг, зафиксированы боновые заграждения на реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, ее аварийный резервуар и следы земляных работ, а также следы загрязнения нефтепродуктами в районе озера Пясино.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, из-за этого загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Как сообщила в четверг пресс-служба компании "Норильский никель", специалисты собрали на месте разлива нефтепродуктов в Норильске около 1,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и более 300 тонн топлива.

"По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1 450 куб. м загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами Северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Таким образом, общий объем собранного горючего на месте ЧС составил, по данным по данным "Норникеля" на вечер четверга, 338 тонн.

Отмечается, что в настоящее время на реке Амбарной выставлено семь линий боновых заграждений для остановки распространения горючего по водной системе рек Далдыкан, Амбарная и озера Пясино.

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Красноярский край

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