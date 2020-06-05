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Суд расформировал петербургский муниципальный избирком после отмены итогов выборов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд по требованию горизибркома расформировал избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) Новоизмайловское. О этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В ноябре Московский районный суд отменил итоги муниципальных выборов на избирательном участке №1393 в этом муниципалитете. Результаты обжаловали выдвигавшиеся в депутаты и проигравшие выборы самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров, а также коммунист Владимир Локтев. Заинтересованными лицами в разбирательстве стали единороссы Валерий Жилкин, Людмила Павлова, Лидия Шебуняева и Сергей Шубин, а также самовыдвиженец Анна Поцелуева. Все они стали депутатами по итогам подсчета голосов.

Единороссов обвинили в том, что они "отняли голоса у независимых кандидатов". Тем не менее, согласно данным на сайте муниципалитета, после отмены результатов выборов на участке истцы так и не стали депутатами.

Суд удовлетворил жалобу заявителей частично. Истцы депутатами так и не стали.

25 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова обвинила горизбирком Петербурга в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году. Работу комиссии она назвала неудовлетворительной.

Петербург Санкт-Петербургский городской суд Новоизмйаловское

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