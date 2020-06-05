Парки, скверы и набережные в Сочи откроют в субботу для горожан и туристов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сочинский национальный парк в субботу, 6 июня, открывает все объекты достопримечательности, в том числе парки, сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.

Все они будут работать в прежнем режиме. "Для посещений откроются парки "Южные культуры" и "Дендрарий", - отмечает пресс-служба.

Помимо этого, в ближайшую субботу в Сочи будут открыты муниципальные парки, скверы и набережные.

Ранее парки, скверы и набережные были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает администрация Сочи, по состоянию на 5 июня всего с начала пандемии в городе было подтверждено 379 случаев коронавируса, 281 человек выздоровел, двое скончались.