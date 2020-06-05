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В Тольятти снова закроют парки и пляжи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Администрация Тольятти из-за роста заболеваемости COVID-19 планирует снова закрыть парки, скверы, набережные и пляжи, а также полностью запретить посещать городские леса, сообщил департамент информационной политики Самарской области.

Пандемия коронавируса

Также городские власти решают, будут ли закрывать магазины из-за нарушений масочного режима. Решения уже приняты по 25 торговым точкам.

Чиновник отметили, что уже действующие ограничения в городе жестче, чем в целом по региону.

Днем ранее депутат Самарской губернской думы, главврач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц записал видеообращение о росте заболеваемости и о том, что городу нужны дополнительные инфекционные койки. Его больница принимает коронавирусных больных.

После его обращения ситуацию в городе обсудили 5 июня на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

В Самарской области зафиксировано 2922 случая коронавируса, 1282 человек выздоровели, 23 человека скончались.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Самарская область коронавирус Дмитрий Азаров Тольятти Николай Ренц

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