В Тольятти снова закроют парки и пляжи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Администрация Тольятти из-за роста заболеваемости COVID-19 планирует снова закрыть парки, скверы, набережные и пляжи, а также полностью запретить посещать городские леса, сообщил департамент информационной политики Самарской области.

Также городские власти решают, будут ли закрывать магазины из-за нарушений масочного режима. Решения уже приняты по 25 торговым точкам.

Чиновник отметили, что уже действующие ограничения в городе жестче, чем в целом по региону.

Днем ранее депутат Самарской губернской думы, главврач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц записал видеообращение о росте заболеваемости и о том, что городу нужны дополнительные инфекционные койки. Его больница принимает коронавирусных больных.

После его обращения ситуацию в городе обсудили 5 июня на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

В Самарской области зафиксировано 2922 случая коронавируса, 1282 человек выздоровели, 23 человека скончались.