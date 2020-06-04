В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Медики Тольятти ежедневно имеют дело с огромным, возрастающим потоком пациентов с коронавирусной пневмонией, нуждающихся в госпитализации, много пожилых пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач тольяттинской горбольницы №5, в составе которой есть COVID-госпиталь, Николай Ренц в своем видеообращении на сайте больницы.

"При коронавирусной инфекции очень характерные изменения в легочной ткани, которые позволяют нам с очень высокой степенью вероятности уверять и понимать, что это поражение вызвано COVID-19. У нас огромный поток пациентов, которым мы не можем отказать, которые нуждаются в госпитализации, у которых объем поражения легких достаточно высок и эти люди, по мнению наших докторов, должны наблюдаться и должны иметь при ухудшении дальнейшей ситуации доступ к источнику кислорода", - сказал Ренц.

По его словам, с конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250-280 человек.

"С понедельника мы вынуждены закрывать в Автозаводском районе все виды медицинской помощи кроме родовспоможения и лечения онкозаболеваний и развёртывать на базе хирургического корпуса и на базе педиатрического корпуса коронавирусные госпиталя. Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек", - сказал Ренц.

"Мы открыли (для приема пациентов с коронавирусной инфекцией-ИФ) в Тольятти сначала инфекционную больницу, потом 810-й наш корпус и это было 500 коек. Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек. Ставропольскую больницу мы заполнили за три дня, в Шлюзовом за три дня. И только в нашем госпитале на 750 койках лежит 840 пациентов", - заявил Ренц.

По его словам, прослеживается плохая тенденция изменения возрастного состава пациентов и тяжести течения болезни.

"Пожилых людей, их много, они тяжелые и, к сожалению, далеко не всех нам удается спасти", - сказал врач.

Ренц отметил, что заражаются и медики.

"Мы работаем в очаге и, несмотря на все меры предосторожности, мы несем потери, и потери очень значительные. У нас почти более 100 человек персонала заразились, заболели, находятся на больничном листе и соответственно тоже не могут принять участие в оказании медицинской помощи. Мы с помощью Минздрава привлекаем врачей и медсестер со всех городов и весей Самарской области. На сегодняшний день приняли на работу к себе 40 врачей и 76 медсестер и продолжаем набор. Но, к сожалению, взять особо негде", - подчеркнул Ренц.

За минувшие сутки, по официальным данным, в Самарской области подтверждены лабораторно 63 случая заражения, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, в том числе 471 случай в Тольятти. 1212 человек выздоровели, 23 скончались

По данным на вторую половину мая, в регионе с начала года было зарегистрировано более одной тысячи случаев внебольничной пневмонии, что в четыре раза выше показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем за период с 2017 по 2019 годы.