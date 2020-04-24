Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Пациентов психдиспансера в Тольятти заразила коронавирусом медсестра

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров требует привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, говорится в сообщении оперштаба региона.

По данным Минздрава региона, озвученным на заседании оперштаба, медсестра, работающая в диспансере, в нарушение правил самоизоляции, контактировала с сыном, который прибыл из страны, где были случаи заражения коронавирусной инфекцией. Не взяв больничный лист, она продолжила ходить на работу.

"Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должен быть спрос и с главного врача. Прошу исследовать ситуацию и довести до конца", - поручил Азаров, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно о заражения COVID-19 более 20 человек в тольяттинском психоневрологическом диспансере. Пять медработников и 16 пациентов изолированы под медицинское наблюдение и лечение. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

Азаров потребовал привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение людей в диспансере. "Каждый день на протяжении трех недель я с вами говорю о том, что такое контроль за лечебными учреждениями, охрана здоровья трудовых коллективов! Значит, вы где-то недоработали, значит, слова сказанные дошли не до каждого. Доведите их в самой жёсткой форме! Должно быть проведено расследование. Все выводы должны быть сделаны", - подчеркнул губернатор.

Всего в Самарской области за сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 185 человек, 26 - выздоровели, один скончался.

Тольятти Самарская область коронавирус

Новости

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Петербуржцам разрешили ездить на дачи с книжками садовода

Голикова сообщила о росте числа заболевших коронавирусом в 2 раза в регионах

S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб.

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб.

"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');