Пациентов психдиспансера в Тольятти заразила коронавирусом медсестра

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров требует привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, говорится в сообщении оперштаба региона.

По данным Минздрава региона, озвученным на заседании оперштаба, медсестра, работающая в диспансере, в нарушение правил самоизоляции, контактировала с сыном, который прибыл из страны, где были случаи заражения коронавирусной инфекцией. Не взяв больничный лист, она продолжила ходить на работу.

"Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должен быть спрос и с главного врача. Прошу исследовать ситуацию и довести до конца", - поручил Азаров, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно о заражения COVID-19 более 20 человек в тольяттинском психоневрологическом диспансере. Пять медработников и 16 пациентов изолированы под медицинское наблюдение и лечение. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

Азаров потребовал привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение людей в диспансере. "Каждый день на протяжении трех недель я с вами говорю о том, что такое контроль за лечебными учреждениями, охрана здоровья трудовых коллективов! Значит, вы где-то недоработали, значит, слова сказанные дошли не до каждого. Доведите их в самой жёсткой форме! Должно быть проведено расследование. Все выводы должны быть сделаны", - подчеркнул губернатор.

Всего в Самарской области за сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 185 человек, 26 - выздоровели, один скончался.