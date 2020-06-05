Мазут вылился из бочки в реку в Новгородской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следствие проводит процессуальную проверку по сообщению о разливе, предположительно, нефтепродуктов из ёмкости на берегу реки Окуловского района Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

В 15:05 в дежурную часть ОМВД России по Окуловскому району поступило сообщение о разливе нефтепродуктов из ёмкости. На место выехала следственно-оперативная группа и начала проверку. К работе привлечены специалисты санитарно-эпидемиологической службы, охраны окружающей природной среды и МЧС РФ.

Эксперты берут образцы воды и почвы на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что маслянистые пятна обнаружены на реке Перетна в городе Окуловка. Мазут вытек из бочки, находящейся на берегу реки. По предварительной информации МЧС, объём вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров. "Основная часть попала на землю", - отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что на данный момент течь из бочки устранена. Работы на месте продолжаются. Специалисты установят боновые заграждения и будут убирать грунт, добавили в ведомстве.

На место происшествия выдвинулись, помимо специалистов МЧС, администрация района, сотрудники прокуратуры, оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда.

В конце мая случилось экологическое бедствие в Норильске. Из резервуара на ТЭЦ-3 "дочки" "Норникеля", в котором хранилась солярка, постепенно вытекла 21 тысяча тонн дизельного топлива. Оно попало в землю и реки. Эта авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Экологи считают, что разлившееся топливо в Норильске будет годами отравлять рыбу. В Минприроды полагают, что восстановление экосистемы займет от 10 лет.

Прокуроры говорят, что предварительной причиной разгерметизации ёмкости стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. В качестве причины аварии "Норникель" называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты. Компания оценила расходы на устранение последствий аварии в 10 млрд рублей и более.

Между тем 5 июня в России отмечается День эколога. Президент РФ в связи с этим провел в пятницу встречу с экологами и зоозащитниками.