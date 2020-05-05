Власти Узбекистана будут поэтапно снимать карантин

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания в среду заявил о возможности поэтапного снятия карантина, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Пользуясь тем, что эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону, мы должны постепенно ослаблять карантинный режим в нашей экономике. Эти ограничения оказывают огромное негативное влияние на экономическое развитие и жизнь населения", - сказал Мирзиеев, слова которого приводит пресс-служба.

Глава государства заявил о том, что планируется постепенно возобновить деятельность субъектов сферы услуг. В частности, в районах с положительной эпидемиологической ситуацией необходимо разрешить работу непродовольственных магазинов, оказание услуг медицинской диагностики, такси, швейных работ, ремонта бытовой техники и починки обуви, парикмахерских, с установлением для них соответствующих санитарных требований.

Вместе с тем, по словам президента, ограничения по объектам массового скопления людей, включая театральные представления, концертные и спортивные мероприятия, будут сохранены на некоторое время.

"По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы будем продолжать снимать ограничения. Наоборот, если ситуация ухудшится, мы возобновим карантинные меры", - сказал Мирзиеев.

Ранее глава Узбекистана поручил спецкомиссии поэтапно с 22 апреля смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась. В частности, было разрешено продолжить все виды строительных работ и деятельность отраслей промышленности при условии полного соблюдения правил карантина.

Первый случай заражения COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах страны, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Узбекистане в настоящее время из 2204 больных, зараженных коронавирусом, зафиксировано десять летальных исходов. При этом полностью выздоровели 1 501 пациентов.