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В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Не менее 20 человек получили травмы в субботу в результате лобового столкновения двух автобусов на автотрассе в Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работают дорожные полицейские.

Как уточнили "Интерфаксу" в республиканском МВД, всего пострадали 19 человек.

По словам собеседника агентства, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Они госпитализированы в районную больницу.

Ингушетия

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