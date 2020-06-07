Два моста размыло дождями в Красноярском крае

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Дожди подмыли два моста в Партизанском районе Красноряского края, в результате чего было нарушено транспортное сообщение с несколькими селами, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального управления ГИБДД.

"В настоящее время у нас есть информация о частичном разрушении двух мостов - на 65 и 50 км автодороги Партизанское-Мина. Транспортное сообщение с пятью селами осуществляется по другой дороге - через Манский район", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что на месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации. Движение транспорта будет восстановлено после восстановления моста.