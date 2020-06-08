Ветер пригнал пленку нефтепродуктов вверх по течению реки Амбарная под Норильском

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пленка нефтепродуктов, разлившихся на реке Амбарная в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, поднялась вверх по течению в противоположную от озера Пясино сторону. Боновые заграждения не нарушены, сообщил представитель оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков.

"Сейчас несколько увеличивается акватория реки из-за ветра и специалисты просто нарастили количество бонов. С учетом того, что дует северный ветер, сейчас пленка нефтепродуктов прибита к бонам, которые установлены против течения, в противоположной стороне от озера", - сказал он.

Ранее пресс-центр Морспасслужбы сообщил, что на месте ликвидации разлива топлива был штормовой ветер, уровень воды в реке поднялся, и в некоторых местах в протоки начали проникать нефтяные пятна. Спасатели оперативно перебросили боновые заграждения вверх по течению реки Амбарная и остановили распространение солярки.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая входит в "Норникель" и обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, разгерметизировался топливный бак. Более 21 000 тонн дизельного топлива попали в реки Далдыкан и Амбарная. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. 5 июня МЧС сообщило о локализации разлива.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В регионе введен режим ЧС федерального значения.