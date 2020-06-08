В Норильске собрали 17 тыс. кубометров разлившихся нефтепродуктов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС собрали почти 17 тысяч кубометров разлившегося в Норильске дизельного топлива, сообщила пресс-служба ведомства.

"МЧС России совместно с другими ведомствами и организациями продолжает наращивать объемы извлекаемого грунта и топливно-водяной смеси в районе чрезвычайной ситуации в Норильске. Всего нарастающим итогом собрано 16 994 кубометров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС отметили, что работы ведутся на двух участках - в районе ТЭЦ-3 и на водной акватории.

"За текущие сутки на первом участке собрано и перемещено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 5,4 тыс. кубометров загрязненного поверхностного грунта, еще 200 кубометров собрано и откачено из мелких озер и углублений, расположенных по периметру. В местах, где сбор загрязненного грунта невозможен, проведена обработка сорбентом и вывезено в отвал 4 тыс. кв. м", - отметили в МЧС.

На участке водной акватории собрано 1076 кубометров водно-топливной смеси, что превышает объем прошлых суток. "Увеличение объемов работ по всем участкам связано с новыми методами и применением авиации. Силами 10 вертолетов, из которых два Ми-8 МЧС России, на подвесных устройствах к ним 250-кубометровые емкости доставляются к месту планируемого сбора, что позволяет сократить время и трудозатраты", - сказали в МЧС.

Всего привлечено 495 человек и 222 единицы техники, работа ведется круглосуточно в двухсменном режиме.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара, в котором было около 21 тысячи тонн дизтоплива.