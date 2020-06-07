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Основные работы на месте разлива топлива в Норильске займут около двух недель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий аварии в Норильске займет порядка двух недель, подтвердили в МЧС России.

"У нас поставлена задача основную работу закончить в течение двух недель", - заявил журналистам в воскресенье первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

При этом спасатели закончат работу, лишь когда смогут очистить от вредных веществ максимально возможную территорию.

"Мы же понимаем, сколько из резервуара утекло, поэтому нам надо собрать больше различной смеси как в грунте, так и на воде, - сказал Чуприян. - Тогда мы будем считать, что группировка нынешняя свою задачу выполнила".

Авария на ТЭЦ в Норильске

Он также сообщил, что 853 кубометра водонефтяной смеси собрано за сутки, а всего за весь период - 1 714 кубометров. Более 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта извлечено и вывезено для утилизации.

"Осложнение для работ - северный ветер, загрязненные пятна постоянно мигрируют и нам все время нужно перемещаться", - отметил Чуприян.

Он рассказал, что всего в зоне ЧС сорбентами обработано 2 тыс. квадратных метров территории.

По словам Чуприяна, Росприроднадзор проводит забор проб: всего таких проб было взято 80, 60 из них - на воде, 20 на грунте. Было осуществлено восемь вылетов авиации. Группировка сил и средств составляет порядка 500 человек и 200 единиц техники. Созданы все условия, чтобы быстрее и эффективнее ликвидировать последствия ЧС, отметил он.

Первый замглавы МЧС РФ добавил, что люди с помощью техники постоянно перемещают емкости для нефтепродуктов, каждая из которых весит почти 1,5 тонны.

По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме.

ЧП в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По информации Росприроднадзора, разлилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 07 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск НТЭК Норильский никель МЧС

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