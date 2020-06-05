"Норникель" откачал топливо из хранилищ той же конструкции, что у разрушенного аварией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" проводит ревизию на всех хранилищах, построенных по аналогичной технологии с разрушенным в результате аварии 29 мая хранилищем на ТЭЦ-3 Норильска,сообщил в эфире телеканала "Россия 24" президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Мы ведем очень тщательную работу по дополнительным мерам повышенной безопасности, проводим ревизию на всех опасных объектах. На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии, на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и (уверенности в) надежности состояния этих свай", - сказал Потанин.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива, что повлекло загрязнение грунта и рек. По данным компании, инцидент не оказал влияния на город. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

"Норникель" оценил расходы на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в 10 млрд рублей и более.