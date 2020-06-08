В Петербурге подростки жестоко избили десятилетнего мальчика

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Петербургская полиция ищет предположительно подростков, которые вечером избили десятилетнего мальчика на детской площадке в Парголоове. Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном управлении МВД.

Конфликт произошел около 21:00 в воскресенье.

По факту идет доследственная проверка, сообщили в региональном главке СКР. Подробности там не уточнили, но сообщение о проверке сопровождает фотография качелей.

Мать пострадавшего написала в соцсетях, что ее сын хотел покататься на качелях. Пятеро подростков 13-15 лет заявили, что это "их территория". По словам женщины, в подростки били ее сына палками, он получил множество ударов по голове, у него диагностированы рваные раны и перелом руки.