Еще 23 частных инвестора подали иск к "Мосбирже" из-за прерывания торгов фьючерсами на WTI

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - 23 частных инвестора подали коллективный иск к "Московской бирже" из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть WTI 21 апреля и расчета контрактов по цене минус $37,63 за баррель, сообщило партнерство адвокатов и антикризисных управляющих Milton Legal. Иск подан в Пресненский суд Москвы 5 июня.

Сумма требований составляет 45 млн рублей. Третьими лицами выступают: "дочка" биржи - Национальный клиринговый центр, "Финам", "БКС, "Атон", "Открытие брокер", банк ВТБ, "Кит Финанс", Альфа-банк, банк "Зенит".

В партнерстве считают, что биржа, "безусловно, совершила грубую ошибку, лишив инвесторов возможности влиять на процесс торгов, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене".

"Поскольку имеются серьезные риски возникновения спора о подведомственности между судом общей юрисдикции и Арбитражным судом Москвы, было принято решение включить в первоначальный иск только минимально необходимое количество участников, остальные будут присоединены после принятия иска к производству", - говорится в сообщении Milton Legal.

"У нас сейчас более 70 заявок о присоединении, и итоговая сумма требований в зависимости от методики расчета составит от 200 млн до 240 млн рублей", - заявил агентству представитель Milton Legal.

Биржа пока не получала этот иск, сообщили "Интерфаксу" в компании в понедельник. В пресс-службе Пресненского районного суда также сообщили, что в суд этот иск еще не поступал.

На прошлой неделе стало известно о подаче первого коллективного иска из-за ситуации с фьючерсами: от группы частных инвесторов из 23 человек. Иск на 70 млн рублей был был подан к "Московской бирже" и Национальному клиринговому центру. Общая сумма претензий - 70 млн рублей. Третьими лицами в нем также указаны брокеры. "Мосбиржа" получила и изучает этот документ. В картотеке суда иск пока не зарегистрирован.

В иске говорится, что "ответчики не приняли эффективных мер по предотвращению сверхубытков трейдеров и обеспечению им возможности закрыть позиции по фьючерсу, в том числе в период положительной цены на американский фьючерс и в период до момента расчета цены исполнения фьючерса".

20 апреля вечером цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

"Московская биржа" решила приостановить торги фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля и приняла решение об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", поясняла тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в середине мая направила в адрес "Московской биржи" письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности участия биржи в реструктуризации убытков клиентов при торгах фьючерсами. Представитель "Московской биржи" на вопрос "Интерфакса" о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, отвечал, что биржа "не видит для этого оснований".

Ранее Банк России сообщал, что провел анализ ситуации и на основе положений внутренних документов компаний группы "Московская биржа", предоставленных ими пояснений, не усматривает в действиях биржи нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов группы.