В Белгороде чиновника мэрии арестовали по делу о взятках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник одного из управлений мэрии Белгорода арестован после предъявления обвинений в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

Под стражей оказался заместитель начальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии.

По версии следствия, этот чиновник в 2019 году неоднократно получал взятки от предпринимателей за то, чтобы не привлекать их к ответственности за различные административные нарушения. Сообщается о двух случаях получения денег от бизнесменов. В первом фигурирует взятка 200 тыс. рублей, во втором - 120 тыс. рублей.

Следствие предъявило чиновнику обвинение в получении взяток, он арестован.

Уголовное дело возбуждено по частям 3 и 5 статьи 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере, за незаконное бездействие).