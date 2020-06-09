В РАН предположили, что разлившееся дизтопливо разбавится и не дойдет до Карского моря

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разлившиеся и попавшие в реки под Норильском нефтепродукты не дойдут до Карского моря, а растворятся в воде. Так считает заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов на пресс-конференции во вторник.

"Да, превышение ПДК значительное. Но справится ли река? Думаю, что справится. И озеро справится. Солярка, попавшая в водоемы, это растворимая фракция. Часть осядет на дно, это будет вторичное загрязнение. Но до Карского моря не дойдет, разбавится, будет самоочищение", - сказал Кириллов.

Ранее со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса сообщалось, что нефтепродукты из рек Далдыкан и Амбарная попали в озеро Пясино. Также специалисты регионального Минприроды сообщили о многократном превышении ПДК нефтепродуктов по воде за пределами боновых заграждений, установленных для остановки распространения топлива по местным рекам и озерам.

Из озера в свою очередь вытекает река Пясина и впадает в Карское море.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.