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Главврач больницы в Коммунарке выходит из изоляции после отрицательных тестов на COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главный врач больницы № 40 в московской коммунарке, специализирующей на лечении коронавируса, Денис Проценко выходит из изоляции в своём кабинете, написал он в среду в своём фейсбуке.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - сообщил Проценко.

31 марта стало известно, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Медики сообщили, что он находится в удовлетворительном состоянии, Проценко продолжает работать дистанционно.

Москва Денис Проценко

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