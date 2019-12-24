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Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей

Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей
Рэпер Самариддин Раджабов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд оштрафовал на 100 000 рублей Самариддина Раджабова за угрозу применить насилие к бойцам Росгвардии 27 июля в центре Москвы. Штраф подсудимому зачли за его содержание в СИЗО и освободили в зале суда, передает корреспондент "Интерфакса".

Протесты в Москве

Раджабова обвиняли в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону росгвардейцев, они услышали, как она падает и испытали страх за свою жизнь и моральные страдания.

Прокурор просил приговорить его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Мещанский суд начал рассматривать дело Раджабова 23 декабря. 27 ноября Тверской суд вернул прокурору его дело для устранения препятствий его рассмотрению судом, позднее оно было передано по подсудности в Мещанский суд.

Раджабов находился в СИЗО с 31 июля.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полиция задержала больше тысячи человек. Многих из них привлекли к административной ответственности за нарушение порядка массового мероприятия. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, и по этому делу задержали несколько десятков человек. В отношении нескольких уголовное преследование прекратили, остальным вменили применение насилия к силовикам.

Самариддин Раджабов Мещанский суд Росгвардия Мосгордума Тверской суд

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