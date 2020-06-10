Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке в Норильске

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев требует не допустить попыток искажения информации о ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов.

"Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске", - заявил глава ведомства в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов.

По его словам, в Норильске на месте разлива топлива наметилась динамика снижения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. "К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ", - цитирует пресс-служба МЧС слова Зиничева.

Кроме того, министр обратил особое внимание на регулярность замеров ПДК, а также на согласованность действий в данном направлении. "В оценке ПДК - главная роль у Росприроднадзора. Все цифры должны быть объективные, и разногласия в данном вопросе не допустимы", - отметил Зиничев.

Он добавил, что количества емкостей для водно-топливной смеси, боновых ограждений и сорбента достаточно, их запасы постоянно пополняются.

По словам министра, к настоящему моменту собрано с воды порядка 9 тыс. кубических метров смеси и около 30 тыс. кубических метров загрязненного грунта.

Он уточнил, что для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тыс. метров. Места их установки корректируются в зависимости от погодных условий, а также результатов проб воды на наличие загрязняющих веществ.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная. Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

По факту ЧП возбуждено четыре уголовных дела, в рамках расследования задержаны три топ-менеджера ТЭЦ-3, а начальник цеха электростанции арестован до конца июля.