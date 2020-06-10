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За масками на лицах татарстанцев будет следить "искусственный интеллект"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новая технология, позволяющая определять "индекс соблюдения масочного режима" запущена в тестовом режиме в Татарстане, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи региона в среду.

Новая система мониторинга "масочного режима" заработала на одной из станций казанского метрополитена. С помощью технологий "компьютерного зрения" камеры видеонаблюдения фиксируют наличие масок на пассажирах и соблюдение ими социального дистанцирования, после чего данные анализируются системой и выдается "индекс соблюдения масочного режима".

"В один из дней показатели были следующими: 98% людей были в масках, 88% соблюдали социальную дистанцию, 1% людей не соблюдали предписания", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "повсеместное внедрение данного решения позволит многим предприятиям оперативно возобновить свою деятельность во время ограничений из-за пандемии и в перспективе помочь работать даже в сложной эпидемиологической обстановке".

Эта система уже используется в двух бесконтактных супермаркетах, запущенных в рамках проекта "Цифровая деревня". Магазины без продавца и кассовых аппаратов работают под контролем "искусственного интеллекта" и системы распознавания лиц.

"Регистрацию можно пройти у входа в магазин. После человек берет необходимые товары. Система с помощью технологий компьютерного зрения, распознает что и сколько покупатель взял", - сообщал ранее в своем аккаунте в соцсети министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

"После "покупки" человеку приходит смс, в которой есть ссылка. Если перейти по ней, то можно увидеть свой заказ, баланс и кнопку пополнения счета", - писал Хайруллин. В этом году в селах республики планируют открыть сразу несколько подобных супермаркетов.

В мае губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил по аналогии с индексом самоизоляции составить рейтинг соблюдения масочного режима. "100 человек посчитали, которые идут по улице, и увидите, сколько из них идут без масок. В магазине постояли какое-то время, посчитали, сколько людей зашло, сколько без масок - вот вам и рейтинг", - сказал он.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Татарстан Коронавирус

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