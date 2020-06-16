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Системы видеонаблюдения в школах не будут распознавать лица учеников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Оборудование для систем видеонаблюдения, которые устанавливаются в российских школах, не предполагает использование технологии распознавания лиц, заявили в пресс-службе поставщика - Национального центра информатизации (НЦИ, входит в ГК "Ростех").

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, которые "помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях". Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – НЦИ. Сведения о покупке таких систем есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили изданию факт сотрудничества. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитали в газете.

"В 2019 году НЦИ выиграла аукционы, по результатам которых были заключены контракты на поставку товаров в 1608 образовательных организаций. Согласно аукционной документации технические характеристики на поставляемое оборудование не предполагают использование технологии распознавания лиц",- говорится в сообщении компании.

По данным компании, было поставлено 1425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26 537 камер в 10 регионов РФ для повышения безопасности детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы).

Компания также не подтвердили, что "оснастит системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 43 тысячи школ", как сообщалось в материале газеты.

НЦИ входит в государственную корпорацию "Ростех" и является интегратором комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики.

Там напомнили, что законодательством РФ запрещено проводить слежку за гражданами, равно как и осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта. "НЦИ работает исключено в рамках действующего законодательства", - подчеркнули там.

Ростех

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