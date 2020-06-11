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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:51Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 360 239+118 004

Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тысяч человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 четверга по московскому времени достигло 416 201 человека, увеличившись за сутки на 4 924, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4 755 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 7 360 239 инфицированных COVID-19, рост составил 121 628 против 120 410 сутками ранее, излечились в общей сложности 3,54 млн человек.

Пандемия коронавируса

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 458 тыс. 921 человек, скончались 419 тыс., излечились 3,77 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 2 000 464 (112 024 скончавшихся), Бразилии - 772 416 (39 680), Великобритании - 291 588 (41 213), Индии - 276 583 (8 038), Испании - 242 280 (27 136), Италии - 235 763 (34 114), Перу - 208 823 (5 903), Франции - 192 068 (29 322), Германии - 186 522 (8 752), Иране - 177 938 (8 506), Турции - 173 036 (4 795), Чили - 148 456 (2 475), Мексике - 129 184 (15 357), Пакистане - 113 702 (2 255), Саудовской Аравии - 112 288 (819).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 53,8 против 53,1 в минувшую среду. В США он достиг 348 человек, Испании - 580, Великобритании - 606, Италии - 564, Бразилии - 187, Франции - 449, Германии - 106, Турции - 56, Иране - 101, Индии - 6, Перу - 179, Чили - 130, Мексике - 119, Пакистане - 11, Саудовской Аравии - 24.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 среды в России было выявлено 493 657 заболевших, зафиксировано 6 358 летальных исходов и 252 783 выздоровевших.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

Хроника коронавируса. Июнь.

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