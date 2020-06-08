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Центр Москвы перекроют вечером 14 июня для репетиции Парада

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вечером 14 июня в центре Москвы ограничат движение транспорта для репетиции Парада Победы, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Ограничения введут с 21:00 воскресенья и до окончания репетиции. Они затронут 1-ю Тверскую-Ямскую улицу и Тверскую от улицы Гашека до Охотного ряда, Моховую, Охотный ряд и Театральный проезд от Воздвиженки до Петровки.

Репетицию перенесли на 14 июня с 4 июня.

Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщал, что ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 17 и 18 июня, на 20 июня назначена генеральная репетиция. Парад пройдет 24 июня.

Тренировки в Алабине начались с 8 июня. Там оборудована площадка, копирующая Красную площадь.

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