Парад Победы и салют в Хабаровске пройдут без зрителей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Жителям и гостям Хабаровска рекомендуют посмотреть военный парад и салют, которые состоятся в городе 24 июня, по телевизору, присутствие зрителей будет максимально ограничено, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

"В целях недопущения распространения коронавируса нового типа при губернаторе Хабаровского края было принято решение провести парад войск Хабаровского гарнизона без участия зрителей, в том числе ветеранов и детей. На трибунах и площади имени Ленина не будет никого: из-за неблагоприятной обстановки с COVID-19 горожанам рекомендуется смотреть парад по телевизору ", - говорится в сообщении.

Однако власти не исключают, что желающие "рискнуть здоровьем и увидеть все воочию на месте событий" все же могут быть. "Такие действия жителей краевой столицы могут осложнить и без того непростую эпидемиологическую обстановку в городе", - подчеркивает пресс-служба.

Для обеспечения безопасности полиция перейдет на усиленный вариант службы, за полтора часа до парада путем его следования пройдут кинологи с собаками.

"В день парада полицейскими кордонами и металлическими ограждениями будут перекрыты проезжая часть и пешеходные переходы улиц Шеронова, Пушкина и Карла Маркса", - сказано в сообщении.

Смотреть салют рекомендовано также по телевизору.

"Во время вечернего салюта аналогичные меры будут приняты в районе набережной и арены Ерофей: непосредственное массовое присутствие горожан на этих площадках из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в городе исключено. По этой причине не будет увеличено и количество городского пассажирского транспорта, как это обычно происходило во время фейерверков в краевой столице", - добавляет пресс-служба.

В канун парада и в день его проведения по хабаровским улицам будет курсировать автомобиль с громкоговорителем, так хабаровчанам напомнят о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

В целом, по информации пресс-службы "к проведению праздника безопасно Хабаровск готов".

По данным краевого Минздрава на утро 11 июня в регионе зарегистрировано 2 тыс. 773 случая заражения коронавирусом. Из их 2 тыс. 244 - в Хабаровске и Хабаровском районе. 18 случаев закончились смертью пациентов.