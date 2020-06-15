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Количество претендентов на должность губернатора Камчатки достигло пяти

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Еще четыре человека выдвинули свои кандидатуры на должность губернатора Камчатского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в избирательной комиссии края.

"Еще четыре человека заявили о своем желании участвовать в губернаторских выборах, подав в понедельник пакеты документов в краевую избирательную комиссию", - сказали в региональном Избиркоме.

Там уточнили, что документы подали: самовыдвиженец Этибар Сабир-Оглы Тагиев; руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Александр Остриков; представитель партии "Гражданская платформа" Андрей Лиходедов; представитель "Партии Роста" Максим Близнюков.

Как сообщалось, в воскресенье свою кандидатуру на должность главы региона выдвинул врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, который подал пакет документов в избирательную комиссию.

Для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Камчатского края всем претендентам надо пройти муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов. По данным краевого Избиркома, в регионе - 580 депутатов сельского, районного и городского уровней, 116 из которых являются самовыдвиженцами.

Выборы губернатора Камчатского края назначены на единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 4 июля.

Камчатка

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