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Нижегородская область отменит цифровые пропуска с 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил с 12 июня цифровые пропуска для выхода из дома и объяснил, что теперь будет важнее соблюдать санитарные нормы - масочный режим и социальное дистанцирование. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пандемия коронавируса

По мнению Никитина, пропускная система "полностью оправдала себя на минувшем этапе борьбы" с коронавирусом, а нижегородцы при этом "проявили очень высокую сознательность".

Пока эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но губернатор видит возможность ввести эти послабления "в рамках первого этапа".

Пропуска остались обязательными для карантинных территорий области - Дивеева, Кулебак, Павлова и Выксы.

QR-коды для контроля самоизоляции в Нижегородской области были введены 2 апреля.

По последним данным, в Нижегородской области зарегистрировано свыше 13 300 случаев заражения коронавирусом, умерли 152 заболевших.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Нижегородская область Глеб Никитин коронавирус Дивеево Кулебаки Павлов Выкса

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