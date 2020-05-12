Базу данных цифровых пропусков в Татарстане уничтожат

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Татарстане создадут специальную комиссию по ликвидации базы смс-пропусков, которая содержит паспортные данные более 1,7 млн жителей региона, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин в фейсбуке во вторник.

"Сейчас принимается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков с участием специально созданной комиссии", - написал Хайруллин.

Он напомнил, что за полтора месяца работы системы ее зарегистрированными пользователями стали более 1,7 млн жителей республики, было выдано более 13 млн цифровых пропусков.

При регистрации татарстанцы должны были ввести свои паспортные данные.

Ранее сообщалось, что в начале апреля правительство Татарстана утвердило правила получения спецпропусков для передвижения во время режима самоизоляции. Для получения разрешения на выход из дома необходимо было зарегистрироваться в специальном интернет-сервисе и отправить смс-сообщение на кроткий номер.

С 12 мая система смс-пропусков и справок от работодателя в Татарстане прекратила работу.