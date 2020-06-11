Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию как спокойную в 21 регионе РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что менее чем в четверти российских регионов эпидемиологическая обстановка спокойная.

"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. по нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" в четверг.

Он отметил, что Тюменская область, Москва дают "хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших". "Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо", - подчеркнул министр.

Он призвал по-прежнему ограничивать "походы к друзьям в гости", в противном случае риск столкнуться с вирусом у непереболевших людей повышается.

Мурашко заявил, что противомалярийные препараты выдаются только по назначению врача, профилактически их рекомендовать применять категорически нельзя - при их приеме возникают иногда неблагоприятные последствия: аллергические реакции и другое.