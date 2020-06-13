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Смертность от COVID-19 в России в апреле составила 1,6%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Курирующая социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России от коронавируса за апрель составляет 1,6%.

"Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,6%", - сказала она на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в стране.

Голикова отметила, что в России по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения есть два кода классификации причин смерти: когда COVID-19 подтвержден на 100%, и когда полной уверенности нет, но случай все равно включен в статистику. За апрель смерть от COVID подтверждена лабораторно в 1 660 случаях, из них в 390 случаях пока результаты теста не зарегистрированы.

Тем не менее, есть и летальные исходы, когда COVID-19 у пациента был, но основной причиной смерти не стал. Голикова разъяснила, что таких случаев 1 052 (в 435 случаях коронавирус усугубил основное заболевание, в 617 случаях COVID-19 никакого влияния не оказал).

Пандемия коронавируса

Даже если учесть и эту вторую группу и считать всех умерших с COVID, как "ковидных", по словам Голиковой, COVID-смертность за апрель в России составит 2,6%.

Она добавила, что данные за апрель опубликованы Росстатом позже ожидаемого из-за локдауна. Данные неполные и еще будут уточняться, поскольку пока не все регионы отчитались о своей смертности. Кроме того, пока в статистике не отражены все причины смертности - отдельно выделены только те, которые ассоциированы с COVID-19 у умершего.

В целом по стране за апрель смертность снизилась на 2,9%, или 4,4 тысячи человек.

Голикова также отметила, что рост смертности в России по причинам, связанным с COVID-19, будет отмечаться в мае.

"Основной удар придется на май и, наверное, на первую половину июня, - сказала она. - И это опять закономерный эпидемический процесс, который развивался и развивается на территории РФ".

Данные Росстата

Как следует из данных по смертности, которые в субботу опубликовал Росстат, в России за апрель этого года зарегистрировано 1 660 смертей, основной причиной которых признан COVID-19.

Из этих 1 660 случаев в 1 270 (76,5%) вирус SARS-CoV-2 идентифицирован, в остальных 390 случаях пока 100% не идентифицирован.

Кроме того, Росстат дает отдельно цифру умерших, у которых COVID-19 был, но признан не основной причиной, а "прочим важным состоянием": это 1 052 случая.

Итого, по данным Росстата, за апрель в РФ скончались 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.

Большая часть умерших из-за COVID сосредоточена в Центральном федеральном округе (ЦФО) - 77,5% (1 288). Подавляющее большинство - это Москва (805, или 48,5% от общего числа по РФ) и Московская область (23,0%), в других областях число смертей не превышает двадцати (самое большое количество - во Владимирской области: 18).

Последние данные по заболевшим

В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев COVID-19. В настоящее время в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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