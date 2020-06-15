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"Современник" призвал к милосердию после ДТП с участием Ефремова

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский театр "Современник", где служит артист Михаил Ефремов, выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и призвал всех "оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения".

ДТП с участием Михаила Ефремова

"Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся - огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - сообщили в театре в понедельник.

Театр принес соболезнования семье Захарова и выразил надежду, что родственникам погибшего хватит "сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем". Также "Современник" пожелал "душевной стойкости" Михаилу Ефремову и его родным.

В театре призвали всех "оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения".

"Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - отметили в "Современнике".

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой Сергей Захаров на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным"

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Москва Михаил Ефремов Сергей Захаров "Современник"

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