Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в аварии водителя

В видеообращении актер выразил готовность помочь родственникам Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов на заседании суда об избрании ему меры пресечения Фото: П/с Таганского суда/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также сообщил, что готов оказать им помощь, видеообращение было опубликовано на YouTube-канале "Гражданин поэт" в субботу.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", - сказал Ефремов, отметив, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Актер в обращении подчеркнул, что "вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник".

"Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут "отмазывать". Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока", - добавил он.

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", за рулем которой был водитель Сергей Захаров. На следующий день он умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания Ефремов признал вину и назвал инцидент "чудовищным".

Также столичная полиция возбудила уголовное дело по "факту сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами" по ст. 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов). По этому делу Ефремов находится в статусе свидетеля.