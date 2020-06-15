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СД "Норникеля" рекомендовал ввести должность старшего вице-президента по экологии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал ввести должность старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды, говорится в сообщении компании.

Это решение принято по итогам рассмотрения советом директоров инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске.

Совет также поручил оперативно информировать о проводимых мероприятиях по ликвидации последствий аварии и представить предложения по системной работе по вопросам, связанным с вечной мерзлотой и изменением климата.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Помимо этого, совет директоров отметил работу менеджмента компании по ликвидации последствий аварии.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла 6 лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. В качестве причины аварии компания называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

Возбуждено четыре уголовных дела - о халатности за несвоевременное информирование о происшествии, о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.

По делу о разливе нефтепродуктов в Норильске были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, подозреваемый в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, главный инженер Алексей Степанов, которому также вменяется загрязнение вод, арестован также его заместитель Юрий Кузнецов.

Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

Разлив топлива в Норильске

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Норильск Норникель Юрий Кузнецов

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