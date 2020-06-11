В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может обратиться к гражданам РФ до или после голосования по поправкам в Конституцию страны, если посчитает нужным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - пообещал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент лично разъяснять суть изменений в Основном законе страны, пресс-секретарь сказал, что "их самым активным образом разъясняют те, кто был их инициатором".

"Объяснение ведется очень активно, сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения. Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - отметил Песков.

На вопрос, не дискредитируют ли поправки ошибки на специализированном сайте, посвященном изменениям в Конституции, Песков сказал, что "нельзя на примере нескольких ошибок и упущений на одном конкретном сайте говорить о дискредитации".

Ранее сообщалось, что на специализированном сайте, который информирует о поправках, не было поправки "об обнулении сроков президента", и ее внесли туда только после того, как об этом написали некоторые СМИ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.