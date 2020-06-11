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В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может обратиться к гражданам РФ до или после голосования по поправкам в Конституцию страны, если посчитает нужным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - пообещал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент лично разъяснять суть изменений в Основном законе страны, пресс-секретарь сказал, что "их самым активным образом разъясняют те, кто был их инициатором".

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"Объяснение ведется очень активно, сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения. Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - отметил Песков.

На вопрос, не дискредитируют ли поправки ошибки на специализированном сайте, посвященном изменениям в Конституции, Песков сказал, что "нельзя на примере нескольких ошибок и упущений на одном конкретном сайте говорить о дискредитации".

Ранее сообщалось, что на специализированном сайте, который информирует о поправках, не было поправки "об обнулении сроков президента", и ее внесли туда только после того, как об этом написали некоторые СМИ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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