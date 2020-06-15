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"Биокад" начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах в августе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в РФ до конца лета, сообщил генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.

"Идут рутинные, доклинические испытания. Мы определяем характеристики вакцины, протективные (защитные - ИФ) свойства, безопасность, и так далее. Я очень надеюсь, что к середине лета, к началу августа мы это закончим, и следующий этап - это испытания на добровольцах", - заявил Морозов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в понедельник.

Он уточнил, что перед испытаниями на добровольцах вакцину испытают на животных.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается несколько прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения. В частности, шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания "Биокард", одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Также разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны России. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эта сыворотка может первой поступить в промышленное производство уже в сентябре.

Биокад коронавирус

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