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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
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Мишустин взял дозу "Спутник V" на память

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин, когда осматривал научно-производственный центр компании "Биокад" в Петербурге, забрал на память флакон с вакциной от коронавируса "Спутник V", в шутку предложив выкупить его по предельной отпускной цене.

Премьеру показали, как фасуют и пакуют флаконы с препаратом. Он взял один флакон, осмотрел и попросил: "Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?"

"Две тысячи - с меня. Нет, 1 942 (рубля)", - пошутил он.

Ранее в декабре российский Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V" - 1 942 рубля за два компонента.

Инновационная биотехнологическая компания "Биокад" была основана в 2001 году.

21 сентября "Биокад" подписал соглашение с центром имени Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". На 16 декабря "Биокад" выпустил 863 285 доз (I+II компонент) препарата.

Мишустин болел коронавирусной инфекцией весной. 30 апреля он сообщил, что у него выявили заражение. 19 мая было объявлено, что он выписался из больницы и вернулся к работе.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Биокад Михаил Мишустин Минздрав Петербург Спутник V

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