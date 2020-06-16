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Генпрокуратура пресекла смягчение режима осужденному экс-мэру Владивостока Пушкареву

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что выявила, что ныне осужденному бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву необоснованно смягчили режим содержания в СИЗО и затем в приморской колонии. Надзорное ведомство добилось, чтобы его перевели отбывать наказание в другой регион.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы признал мэра и его брата Андрея Пушкарева виновными в коррупционных преступлениях и назначил 15 и восемь лет колонии соответственно и штрафы.

Прокурорская проверка выявила, что сотрудники ФСИН ненадлежащим образом исполняли обязанности и результате Игорю Пушкареву смягчили условия содержания в СИЗО.

Кроме того, отбывать наказание его отправили в колонию в городе Спасске-Дальнем, где находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии там работают. По мнению прокуратуры, фактически эти люди "находятся в зависимом от осужденного положении". Кроме того, у Пушкарева в городе сохранились связи с местными чиновниками.

Сложившуюся ситуацию он мог использовать, чтобы "допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования", считают в прокуратуре.

Прокуроры также выяснили, что Андрей Пушкарев после приговора "трудоустроился" консультантом в ООО "Востокцемент", "то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения". Там он продолжал разрешать ключевые экономические и правовые вопросы и влиять на управление компанией.

После этого замгенпрокурора внес ФСИН представление о выявленных нарушений. В результате Игоря Пушкарева перевели в колонию строгого режима в другом регионе, а его брату не зачли отбытое с октября 2019 года по март 2020 года наказание в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Директор "Востокцемента" получил представление о недопустимости нарушения приговора суда. Андрея Пушкарева из компании уволили 29 мая.

Пять сотрудников приморского ГУ ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тверской суд и следствие установили, что с 2008 по 2015 год мэр Пушкарев за 75 млн рублей взяток мешал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Как утверждало обвинение, при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" Пушкарев обеспечил победу в конкурсе этому предприятию и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых компаниями группы "Востокцемент". По оценке следствия, в результате близкие родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по завышенной цене.

В марте Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с Пушкарева и нескольких соответчиков почти 1,5 млрд рублей в пользу государства.

Пушкаревы вину не признали. Бывший мэр в июне подал жалобу в Кассационный суд и потребовал его оправдать.

Игорь Пушкарев Владивосток Тверской суд Кассационный суд Генпрокуратура Андрей Пушкарев Спасскцемент

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