Генпрокуратура сократила сумму иска к экс-мэру Владивостока с 3,2 до 1,4 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура решила сократить с 3,2 млрд рублей до 1,4 млрд рублей сумму иска к осужденному бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, с которого она хочет взыскать в пользу государства незаконно полученные средства. Уточненный иск получил Советский суд Владивостока, сказал адвокат Пушкарева Александр Высоцкий.

Уточненный иск должен быть рассмотрен 3 марта.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Также весной прошлого года Генпрокуратура заявила о намерении взыскать с экс-мэра и восьми соответчиков через суд 3,2 млрд рублей, полученных нелегально. Основанием для иска ведомство назвало "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, по закону все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход РФ, считают в Генпрокуратуре. Советский суд Владивостока начал рассматривать этот иск в конце января 2020 года.

Пушкарев, который находится в СИЗО Владивостока, участвовал в заседаниях по видеоконференцсвязи.

В ноябре 2019 года Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры арестовал имущество предприятий, входящих в состав группы компаний "Востокцемент". В феврале Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы, смягчил обеспечительные меры, что, по словам адвокатов, позволит предприятиям ГК "Востокцемент" работать в нормальном режиме.