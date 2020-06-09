Экс-мэр Владивостока Пушкарев попросил Кассационный суд его оправдать

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный в апреле 2019 года к 15 годам колонии за коррупционные преступления, обжаловал приговор в Кассационном суде. Он хочет добиться оправдания, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

В 2019 году Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК) и приговорил его к 15 годам строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. В октябре Мосгорсуд оставил этот приговор без изменений.

В марте Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с Пушкарева и нескольких соответчиков почти 1,5 млрд рублей в пользу государства.

Игорь Пушкарев был задержан и арестован в начале июня 2016 года. 9 марта 2017 года Басманный суд Москвы отстранил его от должности. 3 ноября 2017 года, оставаясь в СИЗО, он решил снять с себя полномочия мэра. Он находился у власти примерно 9,5 года.