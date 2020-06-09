Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Экс-мэр Владивостока Пушкарев попросил Кассационный суд его оправдать

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный в апреле 2019 года к 15 годам колонии за коррупционные преступления, обжаловал приговор в Кассационном суде. Он хочет добиться оправдания, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

В 2019 году Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК) и приговорил его к 15 годам строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. В октябре Мосгорсуд оставил этот приговор без изменений.

В марте Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с Пушкарева и нескольких соответчиков почти 1,5 млрд рублей в пользу государства.

Игорь Пушкарев был задержан и арестован в начале июня 2016 года. 9 марта 2017 года Басманный суд Москвы отстранил его от должности. 3 ноября 2017 года, оставаясь в СИЗО, он решил снять с себя полномочия мэра. Он находился у власти примерно 9,5 года.

Игорь Пушкарев Владивосток Тверской суд Мосгорсуд Кассационный суд Генпрокуратура

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования
Пандемия коронавируса

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Разлившееся топливо под Норильском попало в озеро Пясино

Бывший главный бухгалтер "Газпрома" стала вице-президентом Газпромбанка

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');