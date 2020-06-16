Тюмень перенесла отмечание 75-летия Победы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Тюмени перенесли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, с 24 июня, предварительно, на 26 июля. Об этом сообщил областной департамент общественных связей.

По данным регионального оперативного штаба на утро 16 июня, в Тюменской области было подтверждено 2269 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость в последние дни растет.

В этот же день стало известно, что 24 июня парада не будет и в Иркутске. "Парада не будет. Он и не предполагался из-за эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе правительства региона во вторник.

По данным оперштаба, за сутки в области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 179 и достигло 4 747, умерли всего 39 заболевших.

15 июня от проведения парада 24 июня отказались власти Удмуртии, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора, а также власти Челябинска, Пятигорска и Якутска. В Волгограде парад решили провести без зрителей.

В понедельник в пресс-службе Западного военного округа, силы которого находятся на территории 26 регионов, заявили, что 24 июня парад пройдет в шести городах - Москве, Петербурге, Смоленске, Воронеже, Туле и Калининграде. В остальных городах запланированы торжественные шествия, но и их проведение будет зависеть от решений местных властей.

Президент Владимир Путин в середине апреля отменил проведение парада Победы 9 мая из-за коронавируса. 26 мая он назначил это мероприятие на 24 июня. 15 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал на брифинге, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению ряда регионов ограничить мероприятия, посвященные юбилею Победы.

На прошлой неделе от парада отказались, в частности, власти Курской, Вологодской и Орловской областей, Камчатского и Пермского края, мэрия Набережных Челнов.