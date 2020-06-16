Четыре человека, включая полицейского, погибли в перестрелке членов тейпа в Назрани

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции и трое местных жителей погибли в результате перестрелки в центре Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, ранены еще семь человек.

Собеседник агенства рассказал, что, по предварительным данным, перестрелка произошла между родственниками клана Медовых.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

На этой неделе это уже второй инцидент со стрельбой с участием жителя Ингушетии. Первый произошел накануне, когда двое сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Ратмир Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие и задержали его.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции.