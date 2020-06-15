Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, стрелявший из пистолета в московских автоинспекторов на Ленинском проспекте, оказался 24-летним приезжим из Ингушетии. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Задержанный – уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Напавшего на полицейских в центре Москвы проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, отметил источник.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан. По словам собеседника "Интерфакса", помимо стрелка, ранены два человека.

Стрелявший находился под действием наркотиков, добавил источник.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.