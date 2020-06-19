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Спасатели собрали более 103 тыс. тонн грунта на месте разлива топлива в Норильске

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 103 тысяч тонн загрязненного грунта собрано в Норильске с места разлива нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тыс. тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что сегодня с рабочим визитом Норильск посетил министр МЧС Евгений Зиничев, который осмотрел полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3. В ходе рабочей поездки министр также передал специальную технику гарнизону федеральной пожарно-спасательной части Норильска.

Авария на ТЭЦ в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров, около 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в грунт, ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Возбуждены четыре уголовных дела, арестованы представители руководства станции. Разлив топлива объявлен ЧС федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994. Тогда ликвидация последствий заняла шесть лет.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 19 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск

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