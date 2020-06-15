"Детский мир" в мае вернулся к росту выручки после падения в апреле из-за пандемии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" в мае вернулся к росту выручки после падения этого показателя в апреле из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В мае этого года консолидированная выручка группы "Детский мир" увеличилась на 6,7% по сравнению с маем 2019 года, до 10,1 млрд рублей, сообщила компания.

"По итогам первых 11 дней июня мы ускорили темп роста общих продаж группы до 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом планируем открыть все из 34 оставшихся временно закрытых для покупателей магазинов до конца этого месяца. Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам по сокращению операционных расходов нам удалось не только сохранить высокую рентабельность бизнеса в апреле, но и нарастить скорректированную EBITDA в мае на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова (ее слова процитированы в сообщении).

Показатель EBITDA ритейлера в мае вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 959 млн рублей, скорректированной EBITDA - на 40%, до 1,005 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA повысилась на 2,4 процентного пункта, до 10%.

Валовая маржа выросла на 0,6 п.п. по сравнению с маем 2019 года, до 29,6%, главным образом за счет существенного роста доли продаж в категории "одежда и обувь" (рост на 7,6 п.п., до 35%). Доля продаж высокомаржинальных товаров увеличилась благодаря эффекту отложенного спроса и приближающемуся летнему сезону, отметила компания.

Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов сократилась на 1,6 п.п., до 20,1% от выручки. В частности, благодаря принятым антикризисным мерам компания снизила расходы на аренду на 0,9 п.п. по сравнению с маем 2019 года. Расходы на персонал сократились на 0,1 п.п. Кроме того, высокий рост бесплатного трафика в онлайн-канале позволил ритейлеру сократить маркетинговые расходы на 0,04 п.п.

Чистый долг "Детского мира" на 31 мая составил 26,4 млрд рублей. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA составил 1,8х против 2,1х на конец мая 2019 года.

"Активная трансформация в омниканальный бизнес в течение последних лет и фокус на операционную эффективность позволили нам оперативно адаптироваться к текущей высокой турбулентности на рынке. В мае мы продолжили консолидацию онлайн-канала, значительно увеличив его долю в общих продажах, и добились положительной динамики роста нашей общей выручки", - отметила Давыдова.

Онлайн-продажи "Детского мира" в мае выросли более чем в три раза

Онлайн-продажи "Детского мира" в мае выросли в 3,3 раза по сравнению с показателем за май 2019 года, до 3,1 млрд рублей. Доля онлайн-продаж от выручки сети "Детский мир" в России увеличилась до 32%.

По словам гендиректора "Детского мира", в рамках принятой стратегии с фокусом на онлайн-канал ключевыми задачами ритейлера являются расширение детского ассортимента, полномасштабный запуск маркетплейса в августе и усиление логистических мощностей за счет запуска региональных распределительных центров в крупных городах России.

"Также мы постоянно совершенствуем пользовательский опыт во всех сервисах и каналах продаж, руководствуясь принципом mobile first, направленным на продвижение продаж через мобильные устройства. Наша основная цель - стать одним из главных приложений на смартфонах наших покупателей", - сказала Давыдова.

По данным на конец мая большинство из 851 магазина группы были открыты для покупателей. В России временно не работали 38 магазинов сети "Детский мир", а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC. В Казахстане компания полностью возобновила операционную деятельность сети.

Что такое "Детский мир"

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

Ранее ритейлер сообщал, что в апреле его выручка упала на 20% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 7,5 млрд рублей.

По итогам I квартала выручка "Детского мира" увеличилась на 11,2%, до 31,02 млрд рублей. Чистый убыток по МСФО составил 255 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 291 млн рублей годом ранее.

На конец марта группа объединяла 846 магазинов, включая 772 магазина "Детский мир", расположенные в 297 городах России, Казахстана и Белоруссии, 5 магазинов "ПВЗ Детмир", а также 46 магазинов развивающих игр ELC, 12 магазинов ABC и 11 магазинов товаров для животных "Зоозав