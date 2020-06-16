"Система" и РФПИ откроют рынок акционерного капитала РФ после долгой паузы сделкой по "Детскому миру"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" (AFKS) и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) проводят очередное размещение части своих пакетов в "Детском мире" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Это первая сделка с начала года на российском рынке акционерного капитала, который на протяжении нескольких месяцев фактически был закрыт на фоне волатильности в связи с пандемией коронавируса.

Продается около 118 млн акций, сообщили "Система" и РКИФ (от его лица выступают Exarzo Holdings Limited и Floette Holdings Limited). Это соответствует примерно 16% уставного капитала ритейлера. Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа-банк - букраннером сделки.

Расчеты с покупателями будут проходить как в рублях, так и в долларах - по курсу 69,8044 руб.

Сейчас у "Системы" 33,38% "Детского мира", у РКИФ - 7,56%. По результатам размещения эти доли снизятся до 20,4% и 4,6% соответственно. Сделка, как ожидается, не повлечет в краткосрочной перспективе изменений в корпоративном управлении компанией, включая изменения в составе совета директоров, сообщили АФК и РКИФ.

"Система" и РКИФ берут на себя обязательство не продавать акции "Детского мира" в течение трех месяцев после размещения.

АФК планирует направить вырученные средства на общие корпоративные нужды, включая снижение долга.

Во вторник акции "Детского мира" упали на 1,33% - до 96,8 руб. Это примерно столько же, сколько стоил "Детский мир" в минувшем ноябре перед SPO, которое в итоге прошло с дисконтом чуть менее 6% (цена размещения составила 91 руб.). Полугодовой период lock-up после предыдущего SPO завершился совсем недавно - в конце мая.

О возможности нового SPO написали ранее во вторник в своем отчете аналитики "БКС Глобал Маркетс", обратившие внимание на истечение запрета на продажу акций. "Напомним, что в течение 2019 г года риск навеса был одним из главных факторов, ограничивающих динамику акций "Детского мира" - мы считаем, что риск проведения нового SPO в среднесрочной перспективе вернулся", - говорилось в обзоре.

В понедельник, до появления на рынке слухов об SPO, акции "Детского мира" закрылись на отметке 98,1 руб.

По результатам предыдущего SPO продающие акционеры без учета комиссий получили около 15,9 млрд руб., в том числе АФК "Система" - 12,54 млрд руб., РКИФ - 3,38 млрд руб. Free float "Детского мира" по итогам SPO, организаторами которого выступили Goldman Sachs, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал", достиг 57,6%.

Рыночная стоимость выставленного на продажу в рамках новой сделки пакета - 11,42 млрд руб. Если применить дисконт предыдущего SPO, такой пакет стоил бы приблизительно 10,8 млрд руб., исходя из размера продаваемых "Системой" и РКИФ долей (около 13% и 3% соответственно) они бы выручили порядка 8,8 млрд руб. и 2 млрд руб.

Председатель совета директоров и основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков еще в январе этого года говорил, что у АФК нет планов сокращать свой пакет в "Детском мире".

"Очень довольны (текущей акционерной структурой "Детского мира" после ноябрьского SPO - ИФ), снижать смысла нет (долю в ритейлере - ИФ). Мы являемся управляющими партнерами, мы снизили до комфортного уровня - когда не потеряли актив и когда сумели снизить часть долга. Продавать целиком этот актив не хочу, потому что он вышел за пределы РФ и идет по другим странам, а это значит, что маржинальность будет наращиваться. Большой пакет на рынке - это означает объем торгов увеличился почти в 10 раз по сравнению с тем, что было. Мы вообще довольны сделкой, что мы попробовали не держаться за привычный 51% - это уже архаизм. И я сказал: даже думать забудьте, чтобы продавать дальше - пока нет необходимости", - говорил Евтушенков журналистам в январе в Давосе.

IPO "Детский мир" провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам первичного размещения доля АФК в "Детском мире" составляла 52,1%, доля РКИФ - 14,03%. В декабре того же года в рамках SPO "Система" и РКИФ разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд руб., однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (вскоре он завершился мировым соглашением).

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. По итогам I квартала выручка "Детского мира" увеличилась на 11,2%, до 31,02 млрд руб. Чистый убыток по МСФО составил 255 млн руб. по сравнению с прибылью в размере 291 млн руб. годом ранее. На конец марта группа объединяла 846 магазинов, включая 772 магазина "Детский мир", расположенных в 297 городах России, Казахстана и Белоруссии, 5 магазинов "ПВЗ Детмир", а также 46 магазинов развивающих игр ELC, 12 магазинов ABC и 11 магазинов товаров для животных "Зоозавр".

В апреле выручка компании упала на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, однако уже в мае "Детский мир" вернулся к росту этого показателя. В мае консолидированная выручка группы "Детский мир" увеличилась на 6,7% по сравнению с маем 2019 года, до 10,1 млрд руб.