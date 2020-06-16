Полиция и Росгвардия пресекли драку родственников участников перестрелки в Назрани

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Около 20 родственников погибших и пострадавших в результате внутритейпового конфликта в Назрани устроили драку на территории республиканской больницы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, после госпитализации пострадавших в перестрелке около больницы собрались родственники участников конфликта. Угрозы, словесная перепалка переросли в драку. Потасовку пресекли сотрудники Росгвардии и полицейские.

В результате драки никто не пострадал, на территории больницы усилены меры безопасности, направлены дополнительные силы полиции.

Ранее в Назрани по причине имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.