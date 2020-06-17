Гособвинение 22 июня запросит наказание для Серебренникова по делу "Седьмой студии"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник, 22 июня, приступит к прениям сторон по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии".

"Следующее заседание назначено на 22 июня в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду. Первой в прениях сторон выступит сторона обвинения, которая предложит суду наказание для фигурантов.

После этого свою позицию по рассмотренному делу представит защита. По окончании прений подсудимые получат право последнего слова, затем суд удалится для вынесения приговора.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского суда.

На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Все они отрицают вину.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции.

В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября 2019 года.

Дело бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой было выделено из основного, поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. Сейчас процесс в ее отношении параллельно продолжается в Мещанском суде.