Около 70% россиян заявили о планах участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большинство россиян (67%) намерены принять участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля 2020 года, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди россиян, готовых прийти на голосование, 61% респондентов склонны поддержать предложенные изменения, 21% опрошенных придерживаются противоположной позиции.

Согласно опросу, 61% россиян положительно отнеслись к решению президента РФ Владимира Путина провести общероссийское голосование 1 июля, обратное мнение у 15% сограждан.

По данным ВЦИОМ, среди россиян, декларирующих свое участие в голосовании, подавляющее большинство (83%) считают, что риск заразиться коронавирусом на избирательных участках незначителен, либо вообще отсутствует при условии соблюдения социальной дистанции и норм санитарной безопасности.

В свою очередь, 15% сограждан, готовых прийти на голосование, полагают, что риск заражения значительный, отмечают социологи.

Согласно результатам исследования, три четверти россиян, готовых проголосовать 1 июля (75%), уверены, что удастся обеспечить все меры санитарной безопасности, противоположного мнения придерживаются 19% из тех сограждан, кто планирует участвовать в голосовании.

По данным ВЦИОМ, 14% респондентов не планируют голосовать, почти каждый пятый участник опроса (19%) примет окончательное решение ближе к дате голосования.

Всероссийский опрос был проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В начале июня Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Этот день будет выходным. Несколько регионов получат право провести голосование в электронном формате.